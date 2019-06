Ayer, el jefe del Comando Sur expresó a la revista DEF algunas de estas advertencias que dejó en la Argentina. "No vengo aquí a hablar sobre China y a pedirle a la nación que haga una elección, pero sé dónde estamos parados nosotros y sé dónde se para la Argentina en cuanto a esos valores. Desafortunadamente, el pasado de China no respetó la soberanía, el imperio de la ley, la democracia ni los derechos humanos. Entonces, desde mi punto de vista, China no es un socio confiable, pero no le pido a nadie que elija", dijo Faller. Más directo, imposible.