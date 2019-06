-¿Cómo evalúa la relación de varios países de América Latina con China?

-China tiene intereses económicos legítimos alrededor del mundo, como todos los países. Nuestra Estrategia de Defensa Nacional llama a la competencia con China como un área de enfoque importante para que nuestros militares se preparen para el futuro. Desearía que pudiéramos llamarlo "cooperación con China", pero desgraciadamente no estamos en un estadío de cooperación, sino en uno de competición. Entonces, como militares nos enfocamos en lo que hacemos mejor –ejercitar, entrenar y educar–, y si tenemos que pelear, nos concentramos en nuestras alianzas con socios clave, como Argentina. Como mencioné antes, lo que convierte en fuerte a esas alianzas son los valores compartidos sobre democracia, derechos humanos, imperio de la ley, soberanía, etc. No vengo aquí a hablar sobre China y a pedirle a la nación que haga una elección, pero sé dónde estamos parados nosotros y sé dónde se para la Argentina en cuanto a esos valores. Desafortunadamente, el pasado de China no respetó la soberanía, el imperio de la ley, la democracia ni los derechos humanos. Entonces, desde mi punto de vista, China no es un socio confiable, pero no le pido a nadie que elija.