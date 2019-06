El 5G es quizás el punto más sensible que une a ambas partes. Por ley las empresas de aquel país tienen la obligación de acoger a un miembro del Partido Comunista Chino (PCC) en su directorio. Es una realidad de la cual la compañía no puede desentenderse. De lograr los permisos para expandir su propia red en gran parte del planeta, el régimen de Jinping tendría acceso -si así lo quisiera- a infinitos datos no sólo de usuarios, sino de empresas, organizaciones y hasta de gobiernos.