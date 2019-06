— DP: Nosotros sí resistimos archivos. En la reforma constitucional de 1994 denunciamos que la introducción del balotaje tenía que ver con el horizonte que preveían acerca de cómo iba a afectar la crisis al aparato político. Es crear una mayoría y un apoyo popular para una candidatura para un eventual gobierno que no la tuvo. Presionando a la población por gente que no la votó, y por algo no la votó. Porque no comparte su programa. Te fuerza a optar por un candidato que en primera vuelta no habías elegido.