Secretario de Gobierno alerta por desplazamiento de más de 500 indígenas Misak hacia Bogotá desde Cauca

Los indígenas Misak se movilizan hacia Bogotá en 11 vehículos tipo escalera provenientes del Cauca. - crédito Captura video (referencia)

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, alertó sobre el desplazamiento hacia la capital del país de más de 500 indígenas pertenecientes al pueblo Misak, provenientes del resguardo La María de Piendamó, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, el traslado se inició desde la tarde del domingo en 11 vehículos tipo escalera, en medio de una movilización que, según manifestaron las propias comunidades indígenas, busca reclamar al Gobierno Nacional garantías y atención frente a las problemáticas que enfrentan en sus territorios.

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La situación encendió las alertas de la Administración Distrital, que pidió coordinación inmediata entre entidades nacionales y distritales para evitar complicaciones en la ciudad y garantizar el acompañamiento institucional durante la llegada de la comunidad indígena.

Gustavo Quintero pidió intervención del Gobierno

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó el desplazamiento y solicitó al Ministerio del Interior actuar de manera oportuna frente a la situación.

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“Desde las 6:00 de la tarde de hoy domingo se inició un desplazamiento hacia Bogotá de 11 buses tipo escalera con aproximadamente 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó (Cauca), pertenecientes al pueblo Misak”, escribió el funcionario.

Asimismo, señaló que las comunidades indígenas buscan nuevamente llamar la atención del Gobierno sobre las condiciones que viven en sus territorios. “Según su propia versión, vienen nuevamente a reclamarle al Gobierno Nacional garantías en sus territorios”, agregó.

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Quintero también hizo un llamado directo al Ministerio del Interior para que se habiliten espacios de diálogo y concertación que permitan atender las exigencias de la comunidad indígena.

La comunidad Misak asegura que busca garantías y mayor atención estatal para sus territorios. - crédito Aiso

Distrito activará equipos de diálogo y derechos humanos

Frente al anuncio del desplazamiento masivo, la Alcaldía de Bogotá confirmó que dispondrá de distintos equipos institucionales para acompañar la llegada de los indígenas Misak a la capital.

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Según explicó el secretario de Gobierno, estarán presentes equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, con el objetivo de mediar y facilitar la atención a las comunidades.

Sin embargo, el funcionario advirtió que la situación requerirá una articulación amplia entre diferentes entidades del orden nacional y distrital, teniendo en cuenta las múltiples situaciones que enfrenta la ciudad.

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“Las múltiples situaciones de ciudad del día de mañana van a requerir un trabajo coordinado entre Nación, Policía, Ministerio Público y la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente en qué puntos de la ciudad se concentrarían las comunidades indígenas ni cuánto tiempo permanecerían en Bogotá.

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Gustavo Quintero pidió al Gobierno coordinar espacios de diálogo. - crédito @GAquinteroA/X

La movilización ocurre en medio de la Cumbre de Educación Indígena Amazónica

El desplazamiento de la comunidad Misak se conoce en medio de un importante encuentro liderado por el Gobierno relacionado con los pueblos indígenas del país.

Durante este mismo domingo concluyó la Primera Cumbre de Educación Propia, Intercultural y Plurilingüe de la Amazonía colombiana, realizada entre el 3 y el 8 de mayo en el resguardo de Panuré, en Guaviare.

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El evento reunió a representantes de 64 pueblos indígenas amazónicos, autoridades tradicionales, delegados territoriales y comunidades educativas de departamentos como Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, calificó el encuentro como un hecho histórico para los pueblos indígenas del país. “Esta es la primera cumbre de educación propia, intercultural, plurilingüe de la Amazonía colombiana y tiene que ser la primera de muchas otras”, afirmó el ministro.

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La cumbre reunió a representantes de 64 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en Guaviare. - crédito MinEducación

Gobierno destacó inversiones para pueblos indígenas

Durante la cumbre, el Gobierno presentó un balance de inversiones y proyectos destinados al fortalecimiento de la educación indígena propia en la región amazónica.

Entre las cifras anunciadas se encuentran:

Más de $1,5 billones asignados a través del Sistema General de Participaciones.

Inversiones superiores a $141 mil millones en infraestructura educativa.

Recursos por $27,7 mil millones para dotaciones.

Formalización de más de 6.000 dinamizadores pedagógicos.

Contratos y programas educativos enfocados en fortalecer la autonomía y la educación propia de las comunidades indígenas.

Además, uno de los principales anuncios fue el avance en la creación de la Universidad Indígena Intercultural de la Amazonía Colombiana, una propuesta que busca consolidar una oferta de educación superior construida junto a los pueblos indígenas.