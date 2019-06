Será desde las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py. En la audiencia se espera la presencia de la ex presidente y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner. Si bien el Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a no estar presente en esta etapa del juicio si justificaba su inasistencia con una tarea vinculada a su cargo de senadora nacional, la defensa de la ex mandataria no hizo ninguna presentación para informar que no iba a concurrir, informaron a Infobae fuentes judiciales.