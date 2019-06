Pero no solo cruje la sociedad entre el PRO y la UCR. Los vínculos en la mesa chica que rodea a Macri están más que tensos. Vidal, juran sus colaboradores más próximos, está enojada. Como pocas veces. No lo va a reconocer nunca en público. Tampoco Peña o Rodríguez Larreta, profesionales de la política. No hace falta.