Graciana Peñafort, una de las abogadas de Boudou, hizo hoy su alegato ante el Tribunal Oral Federal 8. La defensa sostuvo que no hubo delito en el hecho y que el ex funcionario solo tuvo la posesión y no el dominio del vehículo. También señaló que la responsabilidad sobre los trámites era de los gestores y no de Boudou.