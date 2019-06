En ese sentido, en un almuerzo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Rodríguez Larreta dijo que "en la Ciudad no se plantea eso". "Yo voy con Mauricio como candidato, no sé si alguno se presentará en las PASO de la ciudad, eso lo veremos las próximas semanas, pero en la ciudad no está ni planteado eso", detalló el jefe de Gobierno porteño.