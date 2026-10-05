Sneyder Pinilla reapareció desde la cárcel y ratificó su colaboración en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “No tengo nada que esconder”

Sneyder Pinilla defendió su principio de oportunidad y reiteró señalamientos contra congresistas - crédito Colprensa

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El exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, reapareció con una carta dirigida a la opinión pública en la que ratificó su decisión de colaborar con la justicia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la entidad.

Pinilla, privado de la libertad, sostuvo que ha entregado información, pruebas y testimonios desde que se conoció el escándalo. “No tengo nada que esconder”, afirmó en el documento firmado desde el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de El Espinal, Tolima.

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El exfuncionario señaló que reconoció sus actuaciones y que no pretende presentarse como víctima. Según escribió, entregó a las autoridades conversaciones, fotografías, chats, contratos y otros documentos que, de acuerdo con su versión, respaldan lo que ha declarado ante los organismos judiciales.

La carta surge mientras continúan los procesos por las presuntas irregularidades en contratos de la Ungrd. Pinilla se convirtió en uno de los principales testigos del caso después de revelar detalles sobre la supuesta entrega de dinero a congresistas y funcionarios, en un esquema que es investigado por distintas autoridades.

“No tengo nada que esconder”, la carta de Sneyder Pinilla sobre el escándalo de la Ungrd - crédito cortesía de Infobae Colombia

El exsubdirector afirmó que su colaboración produjo actuaciones judiciales en las que varias personas aceptaron cargos, suscribieron preacuerdos o acudieron a principios de oportunidad. También mencionó decisiones condenatorias y procesos que permanecen en curso.

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En el texto, Pinilla defendió la legalidad de su principio de oportunidad. Indicó que jueces de control de garantías avalaron ese mecanismo en dos oportunidades, tanto en su aprobación inicial como en una prórroga posterior.

También habló de una referencia que hizo sobre el magistrado de la Corte Constitucional Vladímir Fernández. Precisó que su conocimiento se limita a una conversación que atribuyó a Olmedo López, su entonces jefe en la Ungrd, también salpicado por este escándalo de corrupción que ocurrió bajo la administración del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según Pinilla, López le manifestó que Fernández, quien se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia, habría recomendado a una mujer para asesorar a Olmedo López tras una actuación de la Contraloría General de la Nación. El exfuncionario aclaró que solo puede referirse a lo que, según su relato, le fue informado.

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Sneyder Pinilla aseguró que seguirá declarando ante la justicia por el caso Ungrd - crédito cortesía de Infobae Colombia

La carta también aborda la entrega de recursos a terceros. Pinilla reiteró que participó en la distribución de dinero para, presuntamente, sobornar a personas con poder político. “Fui claro sobre mi participación”, escribió.

El exsubdirector sostuvo que recibió instrucciones de Olmedo López para entregar recursos dirigidos a congresistas. Añadió que esos hechos ya hacen parte de sus declaraciones ante la justicia.

El exfuncionario citó decisiones de la Corte Suprema de Justicia

Pinilla afirmó que sus señalamientos no están aislados. En particular, aludió a un auto de la Corte Suprema de Justicia que abrió instrucción contra los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.

De acuerdo con la carta, esa providencia recogió declaraciones de Olmedo López sobre una supuesta instrucción para conseguir $4.000 millones y entregarlos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

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El exfuncionario aseguró que, según los señalamientos incluidos en el proceso, el dinero destinado a Name habría pasado por Sandra Ortiz, mientras que los recursos para Calle habrían sido entregados de forma directa. Esos hechos deberán ser definidos por las autoridades judiciales competentes.

El testigo del caso Ungrd respondió a cuestionamientos sobre chats, celulares y geolocalización - crédito Archivo Infobae y Ungrd

Pinilla mencionó además a Pedro Andrés Rodríguez Melo, Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto Gantiva, María Alejandra Benavidez y Francisco Javier Estupiñán Bravo. Indicó que existen preacuerdos, allanamientos, principios de oportunidad, condenas y diligencias pendientes vinculadas con el caso.

“No pretendo confundir estados procesales”, indicó. También señaló que no anticipará decisiones judiciales ni atribuirá responsabilidades individuales, una tarea que, sostuvo, corresponde a la justicia.

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Pinilla afirmó que buscan desacreditar su colaboración

En otro apartado, el exfuncionario aseguró que se intenta desviar el debate público sobre el caso. Manifestó que no encubre a nadie, pero negó que haya utilizado su colaboración para perjudicar a personas o atribuirles conductas que no le constan.

Pinilla relató que el proceso ha tenido consecuencias personales. Dijo que murió su padre, que perdió parte de su familia y que no ha podido acompañar a sus hijos como quisiera debido a su privación de la libertad.

También se refirió a cuestionamientos sobre chats y georreferenciación de teléfonos. Afirmó que informó a la justicia sobre la eliminación de conversaciones, entre ellas una atribuida a Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso”.

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El exsubdirector señaló que utilizó dos celulares adicionales, que fueron destruidos cuando comenzó el escándalo. Añadió que otros protagonistas de reuniones investigadas declararon que, en algunos desplazamientos, no llevaban sus dispositivos móviles.

“Seguiré hablando”, concluyó Pinilla. El exfuncionario aseguró que confía en las investigaciones y que continuará entregando información sobre lo que hizo, vio y conoce directamente.