La insólita cantidad de dinero que perdió Canelo Álvarez por apostar a favor de México contra Estados Unidos

La figura del boxeo mexicano, Saúl Canelo Álvarez, perdió miles de dólares tras apostar a favor de la Selección Mexicana en su partido frente a Estados Unidos que se llevó a cabo el sábado pasado en el State Farm Stadium ubicado en Glendale, Arizona. (REUTERS)

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Canelo Álvarez perdió miles de dólares tras apostar por la Selección Mexicana en el partido que disputó ante Estados Unidos el sábado pasado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El combinado mexicano sufrió errores puntuales que derivaron en la derrota por 3-0. Las Barras y las Estrellas aprovechó sus oportunidades y selló el triunfo con goles de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman.

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El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA (X / U.S. Soccer National Team )

La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez (X / Selección Nacional)

Los miles de dólares que perdió Canelo Álvarez

Previo al partido, una publicación que apareció en las redes del pugilista tapatío, señaló una apuesta equivalente a USD 7.182,87, cifra que supera los 130 mil pesos mexicanos y cantidad que perdió tras la derrota del combinado Tricolor.

La publicación apareció en sus redes sociales con una frase breve y una imagen promocional que puso al equipo mexicano en el centro de la escena.

El gesto Saúl Álvarez llegó en medio de semanas intensas para su carrera, con una pelea por el título mundial cada vez más cerca y nuevas discusiones sobre su futuro.

El pugilista realizó una apuesta de más de 130 mil pesos mexicanos a favor del triunfo del Tricolor. (X/ @Canelo)

Canelo enfocado en el título del mundo

Canelo volverá a la actividad boxística el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde peleará contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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El mexicano de 35 años busca ser campeón nuevamente tras haber tenido un 2025 complicado donde perdió su campeonato indiscutido y sufrió una cirugía de codo que postergó su regreso al encordado más de un año.

Álvarez recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en mayo de 2025 cuando derrotó a William Scull de forma unánime. Sin embargo, en septiembre del mismo año cayó por la misma forma ante Terence Crawford cediendo los cuatro títulos de la división (CMB, AMB, OMB y FIB).

Canelo Álvarez respaldó el proyecto de Rafa Márquez y también habló del Mundial (especial)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Boxer Canelo Alvarez and his wife Fernanda Gomez arrive before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el proceso de Rafa Márquez con la Selección Mexicana?

El proceso de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana no inició de la mejor forma tras haber conseguido 2 empates y una derrota.

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La nueva era del Tricolor con Rafa como técnico inició con dos empates 1 a 1, el primero contra Colombia y el segundo ante Perú. Posteriormente, llegó la dolorosa derrota ante Estados Unidos 3 goles por 0.

Ahora, el conjunto nacional se prepara para enfrentar a Chile el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Canelo y su respaldo al proyecto de Rafa Márquez

Canelo Álvarez apoyó la permanencia de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana y sostuvo que el proceso requiere tiempo para afianzarse. El púgil tapatío afirmó que el combinado nacional ofreció una buena imagen en el Mundial, pese a que no logró avanzar ni conquistar el certamen.

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“Obviamente Quiñones sobresalió muchísimo en el Mundial, pero todos en general creo que hicieron un buen papel. No lo suficiente, obviamente para pasar y ganar, pero digo, hicieron un buen papel. Me gustó mucho. Me gustó mucho mi parte como aficionado de poder estar apoyando”

En diálogo con ESPN Knock Out, Canelo valoró además el funcionamiento grupal y ubicó a Julián Quiñones entre los futbolistas más destacados del último Mundial. A su vez, definió el duelo frente a Inglaterra como una de las mejores actuaciones de México en la competencia.