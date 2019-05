El que lideró la posición minoritaria de no aprobar en la reunión de hoy la notificación a Ramos Padilla fue Lugones. "Personalmente me preocupa que los medios nos marquen la agenda. Cualquiera podría pensar que actuamos como respuesta a un programa de televisión", sostuvo en referencia a la difusión que tuvieron las escuchas de ex funcionarios kirchneristas presos por corrupción con el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés en los programas La Cornisa y Periodismo para Todos el domingo a la noche.