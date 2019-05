La resolución detalló que el ex dirigente del SOMU es "un paciente con hipertensión arterial leve con medicación, compensado hemodinámicamente, que presenta un examen neumonológico con mínimas manifestaciones clínicas de carácter inespecífico con un examen funcional no evaluable por falta de compresión y/o colaboración con la prueba, y que no cumple parámetros para diagnóstico de E.P.O.C, entre otras".