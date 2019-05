La reunión en Parque Norte está convocada para empezar a las 14. Su presidente es el más díscolo de todos los radicales, Jorge Sappia, aunque no estará presente -dice su gente- porque está en un viaje que no pudo suspender y sus intentos por cambiar la fecha del encuentro no fueron escuchados. En ese caso, al que le toca presidir es a Agustín Campero, el secretario de Articulación Científica y Tecnológica de la Nación y vicepresidente 1º de la convención.