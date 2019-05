El legislador porteño kirchnerista, Carlos Tomada, relacionó lo que dijo el cardenal con la propuesta de la ex presidente Cristina Kirchner. "Lo que dijo el cardenal Poli se puede asemejar al contrato social que pidió Cristina. Por supuesto que todas las convocatorias al encuentro, todas las convocatorias que tengan que ver con buscar consensos que nos permitan salir de esta situación tan grave que atraviesa el país con el deterioro de todos sus indicadores económicos y sociales. Me parece que eso requiere de la unidad de todo el pueblo argentino", dijo el ex ministro de Trabajo.