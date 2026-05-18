Embalses de agua se encuentran al 83,88 % de su capacidad este 18 de mayo

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 83,88 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según esta información oficial, el almacenamiento de agua en el país subió en comparación de la semana anterior.

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La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 18 de mayo de 2026.

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Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 47.010 hm3.

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Porcentaje de agua embalsada: 83,88 %.

Variación de hace una semana: 116 hm3.

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Variación porcentual semanal: 0,21 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.234 hm3.

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Porcentaje de agua embalsada hace un año: 77,14 %.

Así están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 83,88 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 87,00%.

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Aragón: 88,32%.

Asturias: 83,33%.

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C. Valenciana: 59,61%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 90,26%.

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Castilla-La Mancha: 71,12%.

Cataluña: 91,13%.

Comunidad de Castilla y León: 87,38%.

Extremadura: 84,79%.

Galicia: 85,40%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 89,21%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.