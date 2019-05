El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se entrevistará hoy con Macri en su despacho del primer piso de Balcarce 50. Son amigos desde hace años, se tienen confianza mutua y no quieren –bajo ningún concepto– que Cristina regrese al poder en la Argentina. Ambos sufrieron a la ex presidente y no quieren repetir la experiencia política.