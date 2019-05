Es que, en el macrismo, sobran inquietudes y faltan certezas. El Gobierno no tiene claro si la candidatura de Alberto Fernández beneficia, perjudica o es más de lo mismo. A pesar de los esfuerzos por relucir que el ex jefe de Gabinete "es un mal candidato". Durante todo el día, entre los dirigentes de Cambiemos circularon viejos audios del ex funcionario con duras críticas a la última gestión del kirchnerismo.