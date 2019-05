Desde el anuncio, Fernández sólo salió de su departamento en Puerto Madero para pasear a su perro Dylan y para una entrevista radial con su amigo desde hace 43 años Eduardo Valdés, muy amigo también de CFK. Lucrecia Cardoso, de "Un poco nomás", le preguntó sobre el ex Presidente. "Néstor fue alguien muy importante, no fue cualquier persona para mí, en mi vida política hubo un antes y un después. A veces me acusan de nestorista y estoy orgulloso de ser nestorista", respondió. Luego contó que al charlar con CFK este fin de semana le avisó que en su viaje a Santa Cruz "me gustaría ir a visitarlo". Sin que le repreguntaran reveló que "cuando Néstor se murió estuve meses y meses soñando con Néstor". No pudo seguir hablando porque se le quebró la voz.