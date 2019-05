Sergio Massa, Roberto Lavagna y Daniel Scioli presentaron sus reparos frente a sus tribunas, pero no sacaron el cuerpo a una búsqueda de consensos y, pasadas las elecciones en Córdoba, saben que contarán con el respaldo del seguro ganador Juan Schiaretti. No cuentan con señal alguna, en cambio, del gobernador formoseño Gildo Insfrán, ni del tucumano Juan Manzur. De Alicia Kirchner no hay rastro alguno.