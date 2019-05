La decisión fue exclusivamente individual. Así fue presentada: una determinación propia en la que no merecían consideraciones la consulta o al menos el sondeo con sus propias estructuras políticas. En definitiva, la sorpresa resultaba entonces la expresión del alineamiento vertical. Pero lo que no se conocía era, según cuenta la propia ex Presidente, con quien había consultado previamente el tema: su hija Florencia.