Sobre las definiciones de cara a las elecciones y los candidatos, no quiso dar nombres propios y se mostró tranquilo: "Tenemos más de 40 días para definir las candidaturas, el acto de hoy desbordó de gente, pedimos que no se movilizaran y gente de todos lados vino espontáneamente, hay un volumen electoral importante". Los dos días de festejos tuvieron además un denominador común que llamó la atención de muchos y es que no hubo discursos políticos.