"Se me pone la piel de gallina, hablar de Evita es hablar de sentimiento, de valor, de coraje, de mística, de garra, de ganas. ¿Qué es la mística? Nadie sabe. No se toca, no se ve, pero Evita la practicaba. No miraba nunca el reloj, cumplía con su tarea siempre y esa es la Evita que tenemos que reivindicar hoy", expresó Gioja en diálogo con Infobae y sumó: "Quiera Dios que su ejemplo, su espíritu y el general Perón nos iluminen en esta época difícil, muy difícil que vive el país".