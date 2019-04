Se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal 6 Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario. Está acusado uno de los hermanos del ex secretario de Transporte, Daniel Jaime. También Silvia Reyss, quien fuera la pareja de Jaime durante los años de furiosa recaudación de dinero ilegal. Las dos hijas que tuvo Reyss en su primer matrimonio Agostina y Lorena Jayo. Sebastián Ledantes, ex esposo de Julieta Jaime será enjuiciado junto a sus padres Norberto Ledantes y Graciela Vigna.