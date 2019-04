Macri defiende aún hoy el camino gradual y es muy probable que tenga razón. No hay suficientes experiencias de salida del populismo en el mundo y nadie podía saber cómo podía resultar un camino ajustador como el que pretendían los expertos en un escenario que es mucho más complejo, no solo por las ideas populistas en sí, sino por la influencia que el narcotráfico y la criminalidad internacional tienen en vastos territorios de América Latina. Finalmente, se trataba de un gobierno de minorías no peronista, en un país donde peronismo es sinónimo de gobernabilidad.