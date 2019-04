En esa línea, el Jefe de Gabinete destacó: "Discutamos de cifras. ¿Dónde estaba el país en diciembre de 2015, en qué país vivían? La pobreza está en el mismo lugar que en 2015, pero con una diferencia… nosotros pusimos cloacas, entonces no me hablen de indignación, eso no es cemento, eso es dignidad". "No se si es un pronóstico suyo, o un deseo… pero creo que no nos vamos a ir en diciembre, los argentinos no quieren volver atrás, van a respaldar el cambio", remató Peña.