El problema de esta puesta en escena es que no contempla la complejidad del año electoral que se ha abierto, porque el juego –si es mantenido en el tiempo- no se ajustaría a las necesidades parciales de los muchos jugadores. Tal como está planteada ahora, la imagen no le sirve a todas las franjas del peronismo, porque sostendría de manera destacada a Cristina Fernández de Kirchner. Y la confrontación centrada exclusivamente en la defensa de la figura presidencial no asoma como la mejor estrategia para Cambiemos y sus legisladores que en estos duros meses van a la batalla por la gobernación en las provincias.