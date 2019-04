A fines del año pasado la Cámara de Diputados había aprobado en general el proyecto sin embargo se decidió devolver el tema a comisión luego de que entre legisladores no lograran acordar determinados artículos durante el debate en particular. Semanas atrás, en el inicio del año legislativo el debate del proyecto en las comisiones culminó entre insultos y acusaciones. Desde Cambiemos apuntaron a la oposición: "Está evidenciado quiénes no quieren el proyecto". El kirchnerismo respondió en voz de Daniel Scioli: "El Ejecutivo ha puesto un gran énfasis en el agravamiento de las penas", manifestó el ex gobernador resaltando la importancia de "los aspectos preventivos".