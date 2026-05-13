Persisten invasiones al carril del Mexibús pese a multas y videovigilancia en Edomex

carril invadido Mexibús Edomex López Portillo Tultitlán (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La invasión al carril confinado del Mexibús continúa siendo una constante en el Estado de México, particularmente sobre la avenida José López Portillo, una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana y que conecta municipios como Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

A pesar del endurecimiento de las sanciones económicas y de la instalación de cámaras de videovigilancia para detectar infracciones, cientos de automovilistas continúan utilizando de manera indebida el carril exclusivo del Mexibús, afectando la movilidad y poniendo en riesgo a pasajeros y peatones.

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Durante un recorrido realizado sobre la avenida López Portillo se observó cómo vehículos particulares, motocicletas e incluso unidades del transporte público ingresan constantemente al carril confinado para intentar evitar el tráfico, realizar vueltas prohibidas o ascender y descender pasajeros.

La problemática no solo genera retrasos en el servicio del Mexibús, sino también accidentes y situaciones de riesgo.

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Automovilista invade carril, choca y se da a la fuga

carril invadido Mexibús Edomex López Portillo Coacalco (Foto: Pamela Cerdeira/FB)

Uno de los casos más recientes fue difundido en redes sociales por la conductora de radio Pamela Cerdeira, quien denunció que el conductor de un vehículo Suzuki Swift con placas MUG-170-A impactó a un automóvil Nissan March cuando intentaba salir del carril confinado del Mexibús en el municipio de Coacalco.

De acuerdo con la publicación, tras provocar el accidente, el automovilista amenazó a las víctimas para evitar ser perseguido y posteriormente huyó del lugar, reflejando la impunidad con la que ocurren este tipo de conductas en una de las principales vialidades del Valle de México.

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Reglamento de tránsito actualizado

Aumentaron las multas de tránsito así como por invadir el carril del Mexibús (Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno del Edomex actualizó recientemente el Reglamento de Tránsito estatal, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, donde se establecieron nuevas disposiciones y sanciones para quienes invadan carriles confinados destinados al transporte masivo.

La normativa señala que la invasión al carril del Mexibús no solo implica circular sobre él, sino también efectuar cualquier maniobra que afecte su operación o ponga en peligro a los usuarios del sistema.

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Entre las conductas sancionadas se encuentran:

Circular dentro del carril con vehículos no autorizados.

Cruzar o girar indebidamente sobre el carril confinado.

Detenerse o estacionarse dentro de la vía exclusiva.

Realizar ascenso o descenso de pasajeros.

Ejecutar maniobras de carga y descarga.

Ocupar parcial o totalmente el carril exclusivo.

Las multas por esta infracción ahora oscilan entre las 16 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad o reincidencia del conductor.

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Multas que van de los mil 800 a los 2 mil 300

Multas que van de los mil 800 a los 2 mil 300 pesos por invadir el carril del Mexibús (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sanción mínima es de 16 UMA, equivalente a mil 876 pesos; la media corresponde a 18 UMA, es decir, 2 mil 111 pesos; mientras que la máxima alcanza las 20 UMA, lo que representa aproximadamente 2 mil 346 pesos.

Sin embargo, automovilistas y usuarios consideran que las sanciones no han sido suficientes para frenar las invasiones al carril exclusivo del Mexibús, principalmente por la falta de aplicación efectiva de multas y vigilancia permanente.

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Usuarios del sistema de transporte señalaron que diariamente observan vehículos particulares circulando por el carril confinado sin que existan consecuencias inmediatas, mientras que operadores del Mexibús deben reducir la velocidad o detenerse para evitar accidentes.

Especialistas en movilidad han advertido que la invasión de carriles confinados reduce la eficiencia del transporte público, incrementa los tiempos de traslado y eleva el riesgo de percances viales, especialmente en zonas de alta carga vehicular como la López Portillo.

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Además, señalaron que para combatir esta problemática no basta únicamente con incrementar las multas, sino que se requiere una estrategia integral de supervisión, aplicación real de sanciones y cultura vial entre los conductores.

Mientras tanto, en municipios del Valle de México, la invasión al carril del Mexibús sigue siendo parte del paisaje cotidiano, pese a las cámaras, los operativos y las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito mexiquense.

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