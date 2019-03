Sica habló hoy por radio sobre los datos de Indec y dijo: "Estamos viendo el impacto de la crisis del año pasado. Las crisis no son gratuitas para ningún Gobierno. Tomamos las medidas correctivas para estabilizar la macro (macroeconomía) para tener una recuperación más sólida y estable. No es fácil, no se puede hacer en poco tiempo", dijo.