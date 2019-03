El aplauso y el grito de "Alfonsín, Alfonsín" se oyó varias veces en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, pero sin dudas la ovación fue considerablemente mayor cuando se lo vio enojado en La Rural. A los silbidos que le dedicaron en la exposición del predio ferial de agosto de 1988 los tapó el estruendoso aplauso: "Parece que algunos comportamientos no se consustancian con las democracias, es una actitud fachista no escuchar al orador". Casi no se pudo oír el final de la frase por la explosión de palmas con las que lo reivindicaron los presentes.