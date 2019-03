— Totalmente. ¿Quién es el candidato a gobernador del espacio de ustedes?



— Bueno, yo soy uno. Me propongo como uno de ellos como representante del interior de la provincia de Buenos Aires, al que le hemos dado la espalda casi por dos décadas nuestro espacio político, y este espacio de María Eugenia Vidal no escapó de esa situación. El interior es el 12% del electorado nacional, el interior bonaerense equivale a la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires juntas, y nosotros no le hablamos, creemos que el interior es solamente el campo y un sector del campo. No tenemos políticas de producción, no tenemos políticas de arraigo, no tenemos políticas educativas, no hay acceso a la Justicia como te contaba hace un ratito. Hay que rediscutir también la fisonomía territorial de la provincia de Buenos Aires, no puede ser que exista La Matanza con 3 millones de habitantes y Punta Indio con 10 mil y los dos tengan las mismas facultades constitucionales. ¿Cómo no nos vamos a animar a rediscutir en el siglo 21 una nueva Argentina, una nueva provincia de Buenos Aires, regionalización? El rol de los gobiernos locales, porque la ciudadanía va a demandar a las autoridades que tiene a mano, yo no puedo estar con una Constitución diciéndole no, seguridad le corresponde a Vidal andá a La Plata. Nosotros tenemos que responder todo. Hay que fortalecer los territorios. Hay un debate hermoso para dar Luis.