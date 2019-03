En declaraciones al programa Crónica Anunciada, que se emite por Futurock, Barrientos advirtió que la situación se agravó y aumentó muchos en el último tiempo la cantidad de personas que se acercan por un plato de comida. "'No tenemos trabajo' o 'lo que gana mi marido no nos alcanza', es lo que nos dicen. No solo en Los Piletones, tenemos varios comedores en las provincias y cada vez concurre más gente. Piden más comida, para llevar o para comer ahí. En Cañuelas, por ejemplo, teníamos que asistir diariamente 320 personas, ahora tenemos casi 500 personas", contó.