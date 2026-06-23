Vinculan a proceso a dos personas por simulación de secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Edomex

Las personas procesadas (FGJEM)

Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la ejecución de un “falso secuestro”, en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, el cual fue realizado para cubrir un posible desfalco de 40 millones de pesos de la administración municipal, según las averiguaciones.

El 22 de junio la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la situación de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes fueron procesados por su probable participación en el delito de secuestro simulado de la actual edil de Tenancingo, Nancy Nápoles, el 31 de mayo pasado.

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A los dos les fue determinada prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones correspondientes.

El reporte de la Fiscalía mexiquense indica que en el falso secuestro de Nancy Nápoles habrían participado personas cercanas a la edil. De manera particular fueron identificados José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado, respectivamente, de la presidenta municipal.

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Fue acusada por la Fiscalía mexiquense (Crédito: Facebook - Nancy Nápoles Pacheco)

Les habrían ofrecido medio millón de pesos

José Roberto y Oscar serían los responsables de planear la simulación del secuestro par poder exigir el pago de 40 millones de pesos como rescate, dinero que saldría del erario municipal.

“Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”.

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Es importante señalar que las averiguaciones apuntan a que en la planeación y realización del secuestro habría participado la propia funcionaria, quien buscaba justificar recursos públicos faltantes durante su administración.

En las acciones habrían participado seis personas (FGJEM)

Cómo fue el secuestro y el papel de los procesados

A finales de mayo pasado Nancy Nápoles llegó a su cada en un Jetta color arena que era conducido por su hermana y en el que también estaba su madre.

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Un auto Virtus rojo que era conducido por Karla Valeria “N” llegó al sitio y de la unidad bajó Víctor Manuel “N”, este último fingió obligar a la presidenta municipal a subirse al auto, tras estas acciones se dirigieron a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense establecen que nunca hubo acciones violentas en contra de la funcionaria municipal y que uno de los implicados incluso la ayudó, sin que hubiera acciones de sometimiento.

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Además, las indagatorias revelaron que el auto Virtus que fue usado para transportar a Nancy Nápoles era usado de manera habitual por Karla Valeria “N”.

(FGJEM)

“Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión", señala el reporte oficial.

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La propia edil habría sido la que indicó a las personas las rutas necesarias para evitar las cámaras de vigilancia, pero en algún momento se dieron cuenta del despliegue de unidades policiacas, al parecer en la búsqueda de la funcionaria, lo anterior derivó en que Nancy Nápoles contactara con su hermana.

N.N.P., utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”

Asimismo, tras notar la movilización de los agentes de seguridad, pidió a las personas que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Chapulín, en el municipio de Tenancingo y desde ese lugar aseguró haber escapado de sus captores.

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Las acciones anteriores resultaron en que la Fiscalía mexiquense ejercitara acciones penales en contra de seis personas, incluida Nancy Nápoles quien enfrenta una audiencia de imputación para el 9 de julio.

Presidenta municipal asegura que seguirá en el cargo

El mismo día de las vinculaciones a proceso, Nancy Nápoles publicó un video en sus redes sociales en el que detalla que seguirá en su puesto.

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Nancy Nápoles visita instituciones educativas en Tierra Blanca y asegura que seguirá en su puesto (Facebook/Nancy Nápoles Pacheco)

“Estuve atendiendo varias entrevistas que me hicieron diversos medios de comunicación para poder dar información importantísima por todo este tema que se ha venido mediatizando […] yo estoy trabajando, yo seguiré al frente de la administración como lo he hecho hasta este momento, con mucha honestidad y con mucha responsabilidad", comentó.