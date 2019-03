Pero Lavagna no solo hizo hincapié en la economía nacional. El eventual candidato presidencial explicó que está en "la búsqueda de consensos políticos", que será necesario un proyecto de "unión nacional" a continuación de las elecciones y que no promoverá un indulto presidencial si llegara en diciembre a la Casa Rosada. "!No, terminantemente, no"!, enfatizó Lavagna cuando le sugirieron desde el público si firmaría un indulto a favor de CFK y sus familiares, amigos, socios y ex funcionarios acusados de múltiples actos de corrupción.