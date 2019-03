Los contactos locales son clave para la investigación que se está realizando. A esta altura de las cosas, la suposición oficial es que se trataría de dos expertos que viajaron a la Argentina para preparar una actividad con ciertas exigencias técnicas. Ni en off the récord las fuentes quieren pronunciar la palabra "atentado", pero en un país que ya sufrió dos y de gravísimas consecuencias, lo que se tiene en claro es que solo pueden hacerlo con ayuda, lo que hasta ahora no pudo ser verificado.