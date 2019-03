El Reino Unido alcanzó "un mejor acuerdo" con la Unión Europea por el Brexit

La primer ministro británica, Theresa May, aseguró haber logrado "cambios legalmente vinculantes" sobre el acuerdo que será votado este martes. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que si el Parlamento no lo aprueba, la retirada de Londres podría no producirse