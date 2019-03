Lavagna y Massa no crecen en las encuestas frente a CFK, y la mención de Tinelli puede empujar sus chances electorales. El ex periodista deportivo tiene influencia en un sector social que está peleado con Macri y respalda a Cristina. "Un frente con Lavagna, Massa o Urtubey, me parece buenísimo, quién sea, tiene que haber una tercera oferta", agregó ayer Tinelli. Macri volvió a bufar y en Olivos recordaron que Daniel Scioli cerró su campaña presidencial en ShowMatch.