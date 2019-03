"Mauricio es nuestro líder y nuestro candidato". "No hay plan B". "María Eugenia hará finalmente lo que diga Mauricio". "Mauricio estuvo muchas veces al borde del precipicio: al final, siempre se recuperó y ganó". "Si Macri no gana, es porque la economía está muy mal. Y eso arrastra también a Vidal". Hay una batería de frases hechas con las que los dirigentes relevantes del oficialismo responderán frente a cualquier consulta disparada por el hecho de que María Eugenia Vidal tiene más posibilidades de ser electa presidenta que el propio Macri. En público, parece que la decisión está tomada y que no hay marcha atrás. No es lo que sucede en privado. Los hechos ocurridos en Neuquén, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Corrientes y Jujuy son apenas la punta visible de una situación mucho más profunda.