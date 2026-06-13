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La Aemet activa avisos por calor y tormentas en diez comunidades autónomas: temperaturas cercanas a los 40 grados

Los termómetros seguirán indicando valores de pleno verano, con ascensos significativos en el Cantábrico y el alto Ebro

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Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). (H.Bilbao/Europa Press)
Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). (H.Bilbao/Europa Press)

Seguimos este fin de semana con temperaturas de pleno verano a mediados del mes de junio, con termómetros que se acercarán a los 40 grados en varias zonas del país. Este sábado, el calor seguirá subiendo en el norte y también lo hará en el este peninsular.

Así, se esperan ascensos notables, incluso de más de 6 grados, de las temperaturas máximas en el Cantábrico y en el alto Ebro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que durante esta jornada se superen los 34 grados en el interior del área cantábrica; los 35 en el cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y de forma puntual en la meseta norte y en Galicia, y los 37-38 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Además, se esperan noche tropicales (sin bajar de los 20 grados), en los valles fluviales del suroeste del país y en el litoral mediterráneo. Con todo ello, la Aemet ha activado avisos amarillos para este sábado en 14 provincias: Zaragoza, Asturias, Cantabria, Lleida, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense, Navarra, La Rioja, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)
Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)

Tormentas y granizo en el noroeste

La novedad del fin de semana será el aumento de la inestabilidad atmosférica: “Esto se traducirá en el crecimiento de nubes a partir del mediodía en zonas del interior, que darán lugar a chubascos acompañados de tormenta y que además podrán ir acompañados de rachas muy fuertes de viento, especialmente el domingo”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

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Así, este sábado, aunque la influencia del anticiclón dejará estabilidad en casi todo el país, por la tarde hay probabilidad de tormentas localmente fuertes en el noroeste, con posible granizo. Las zonas más afectadas pueden ser el noroeste de Castilla y León, el oeste de Asturias y Galicia, por lo que se han activado alertas amarillas por tormentas en Zamora, León, A Coruña, Lugo y Ourense.

A esto se suman rachas muy fuertes de levante, superiores a los 70 kilómetros por hora, en el área del Estrecho durante la primera mitad de la jornada.

Inestabilidad y calor el domingo

El domingo se incrementará la inestabilidad atmosférica por la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera, lo que, junto con el calor de la superficie, favorecerá la formación de nubes a partir del mediodía, con chubascos y tormentas en amplias zonas del interior. Esto sobre todo ocurrirá en el oeste y en la zona centro.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

“Las temperaturas máximas serán algo más bajas en el extremo occidental peninsular y, en cambio, subirán en el este”, ha explicado Del Campo, que ha señalado que el ambiente en España continuará siendo con calor de pleno verano. Así, se esperan noches tropicales en la costa mediterránea, puntos del Cantábrico oriental, valle del Ebro y áreas del centro y sur de la península.

Los termómetros pueden alcanzar este día máximas de hasta 38 grados en el centro del valle del Ebro y por encima de 35 en el resto del nordeste y áreas del centro y sur de la península.

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