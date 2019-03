En concreto, Feletti, ex Secretario de Política Económica (2009-2011) y actual Secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza, cree que el gobierno podrá afrontar los vencimientos de deuda y que también podrá hacerlo el kirchnerismo, si volviera al poder. Lo que no tiene hoy la Argentina es otros ingresos de divisas que no sean los desembolsos del FMI, explicó.