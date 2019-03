Y luego recordó una foto del ex ministro de Economía en Pinamar, que se viralizó en enero pasado, para redoblar los cuestionamientos: "Tiene un problema de autoestima y además anda en soquetes, no votaría a nadie que ande en soquetes en Pinamar. No hay cosa menos erótica en los hombres que anden en soquetes y calzoncillos, un horror. ¿Malla y soquetes?".