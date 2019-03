Crear un espacio de confianza entre las dos fuerzas políticas es un desafío que no estaría saliendo demasiado bien. Sin ir más lejos, el lunes próximo se reunirá en Parque Norte el consejo nacional del PRO que preside Humberto Schiavoni y que tiene a Francisco Quintana como secretario general, junto con la asamblea nacional del PRO que preside Federico Pinedo, y no está pensada la invitación especial para el radicalismo, ni ninguna de las demás fuerzas de la coalición. "No lo pensamos y no lo hacemos habitualmente, porque no nos parece que sea necesario", dijo un dirigente del PRO que, de todos modos, aceptó que en el radicalismo están quejosos.