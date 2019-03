En el caso de Franco Macri el resumen sería así: dos matrimonios, cuatro hijos en uno (el presidente incluido), una hija más en el segundo. Ya no más libreta de casamiento. A partir de entonces cuatro parejas conocidas que fueron eso: parejas. Difícil que uno de los hombres más poderosos del país pudiera mantener sus romances en el anonimato, pero además no parecía preocuparle demasiado: varias de sus novias eran ya personajes públicos, como Flavia Palmiero (con quien no estuvo tanto tiempo como se piensa), o Evangelina Bomparola (actual amiga -y colega- de Juliana Awada).