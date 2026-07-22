México activa fondo ambiental de 10 millones de dólares enfocado en conservación y acción climática. (X/@SEMARNAT_mx)

El gobierno de México dio a conocer la activación del Fondo de Capital Ambiental, un mecanismo financiero con una meta inicial de movilización de hasta 10 millones de dólares orientado a canalizar recursos hacia proyectos de conservación del capital natural, acción climática y desarrollo sostenible.

La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ante empresas, instituciones financieras, fundaciones y organismos internacionales.

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El Fondo podrá crecer con nuevos aportantes

La meta de 10 millones de dólares será el punto de partida, ya que el mecanismo contempla la incorporación progresiva de nuevos aportantes para escalar los recursos disponibles. Empresas, fundaciones e instituciones financieras comprometidas con la sostenibilidad podrán sumarse y contribuir al financiamiento de proyectos con impacto medible.

México activa fondo ambiental de 10 millones de dólares enfocado en conservación y acción climática. (X/@SEMARNAT_mx)

Los recursos podrán destinarse a:

Restauración y conservación de ecosistemas

Protección del capital natural y gestión sostenible del agua y los suelos

Economía circular y bioeconomía

Calidad del aire y acción climática

Lo anterior, según los titulares de las dependencias se encuentra apegado a las prioridades ambientales del país y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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“La conservación puede generar bienestar y oportunidades”

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, encabezó la presentación junto al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. Bárcena subrayó que el Fondo representa un avance para acercar el financiamiento a la restauración de ecosistemas y al fortalecimiento de las comunidades que los protegen.

“Se trata de hacer compatibles la agenda ambiental y la agenda económica, en línea con el Plan México, reconociendo el valor de la naturaleza y demostrando que la conservación puede generar bienestar, oportunidades y desarrollo sostenible”, señaló.

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Amador Zamora advirtió que proteger el capital natural equivale a proteger la capacidad productiva y la estabilidad económica de largo plazo. “Este mecanismo permitirá movilizar recursos hacia proyectos con resultados medibles, complementando la acción pública sin generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas”, afirmó.

México activa fondo ambiental de 10 millones de dólares enfocado en conservación y acción climática. (X/@SEMARNAT_mx)

Fondo será administrados con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe estará a cargo de la administración e implementación del Fondo, con base en su experiencia en gestión de recursos de terceros, seguimiento de proyectos y administración financiera.

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El mecanismo contará con una estructura de gobernanza para evaluar y aprobar proyectos, instrumentos de seguimiento técnico y financiero, medición de resultados y trazabilidad de los recursos.

Díaz-Granados destacó que la colaboración entre el sector público, la banca multilateral y el sector privado es la vía para transformar recursos en soluciones concretas. “Desde CAF seguiremos impulsando alianzas que conviertan los recursos en soluciones concretas para la conservación, la resiliencia y el desarrollo sostenible", afirmó.

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El Fondo se suma a otros instrumentos ya existentes: la Taxonomía Sostenible de México, la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible y los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Semarnat impulsa Fondo para combatir problemas ambientales como el sargazo.

Cinco puntos clave de la activación del Fondo Ambiental

Nuevo fondo ambiental. México activa el Fondo de Capital Ambiental, con una meta inicial de 10 millones de dólares para financiar proyectos de conservación, acción climática y desarrollo sostenible. Tres instituciones lo respaldan. Semarnat, SHCP y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentaron el mecanismo ante empresas, fundaciones e instituciones financieras. Puede crecer. El fondo contempla la incorporación progresiva de nuevos aportantes para escalar recursos hacia restauración de ecosistemas, economía circular, calidad del aire y gestión del agua. CAF lo administra. El banco multilateral estará a cargo de la gestión financiera, con mecanismos de gobernanza, seguimiento técnico y trazabilidad de recursos. Agenda ambiental y económica, juntas. Bárcena Ibarra subrayó que el fondo busca hacer compatibles ambas agendas; Amador Zamora señaló que movilizará recursos sin generar presiones sobre las finanzas públicas.