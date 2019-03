Respecto de su edad, Macri admitió: "Me está costando asumir este dígito. Tengo patente cuando cumplió 60 mi viejo y pensé '¡Qué viejo está!'. Claro, yo tenía 30. Me parecía que era una edad casi imposible de llegar y, de pronto, llegó". "No me siento de 60. No me siento como pensé que se sentiría llegar a los 60. Estoy cuestionándome un montón de cosas. No sé cuál, si esto es un problema o algo positivo no querer asumir que uno tiene 60. Es confuso, cosa que no me pasó a los 50″, amplió el Presidente.