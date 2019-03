—¿Quería llegar hasta Mauricio Macri para decirle algo, qué quería hacer?

—Yo le mandé una carta al Presidente, le exigí una reunión y no me la dio. Una a Emilio Monzó y no me la dio, y ahora me dirigí a todos los ministros de la Corte. Estoy esperando un fallo que no salió, me cansé y me harté. Si no alzamos la voz… Invito a todos en este país a que levanten la voz. El poder lo tenemos nosotros.