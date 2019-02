Cuando le tocó declarar en indagatoria, Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA, negó las acusaciones en su contra y aseguró que la compañía que dirige no pagó coimas. "Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta", añadió. "La obra del soterramiento del Sarmiento no fue ilegal. Si hubo irregularidades fueron faltas administrativas, no delitos", había agregado en su momento.