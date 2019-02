"Para ser precisos y que no queden dudas, en uno de los hechos se lavaba dinero a través de la explotación comercial de hoteles (causa Hotesur), y en el otro a través de los alquileres de inmuebles y de otro hotel (causa Los Sauces), con lo cual el archivo de cualquiera de las dos causas, pretendido por la defensa, no puede sino ser rechazado, pues no estamos en presencia de un único suceso, sino de eventos escindibles tanto fáctica como jurídicamente, en tanto comprenden operaciones perfectamente diferenciadas, cometidas en fechas diferentes, que atañen a distintas empresas y montos dinerarios, no obstante la similitud del procedimiento empleado en unas y otras. Queda claro entonces que no estamos en presencia de la alegada persecución penal múltiple", se agregó.