-Te juro por la vida de mis hijos que no sabía que ella venía. Si hubiera sabido no salía vestida como salí. Hasta me tuvieron que dar un vaso con agua y con azúcar, estábamos preparando el taller de la murga. El que no me crea que venga a La Rioja 391 entre General Paz y Lamadrid para ver cómo estamos. Tengo puesto el cartel del Ministerio de Desarrollo Social para que el barrio vea que el Gobierno te ayuda cuando hacés algo bueno.